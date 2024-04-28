Москва, 28 апреля, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал 27 апреля на два месяца бывшего подчинённого замминистра обороны РФ Тимура Иванова Антона Филатова в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), значится в картотеке суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

51-летний Филатов обвиняется в особо крупной растрате, при этом сумма и промежуток времени совершения преступления не указаны.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филатова А. В. рассмотрено», — указано в карточке дела.

Из открытых источников известно, что одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где Филатов работал до 2019 года, был взятый под арест по уголовному делу о взятках Тимур Иванов.

Антон Филатов в 2012 году был назначен советником Иванова. В 2013 году он перешёл в АО «1470 УМТО», АО «Спецтранслизинг» и ООО «Оборонлогистика». Все предприятия — подведомственные Минобороны РФ.

При этом Филатов уже попадал в поле зрения силовиков, но обвинения в растрате были сняты.

Как сообщало ИА Регнум, правоохранители задержали Иванова на рабочем месте вечером 23 апреля. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления он не признал.

На имущество, активы и счета Иванова и всех его родственников наложен арест.

Обвиняемый в получении крупной взятки замминистра обороны 48-летний Тимур Иванов с супругой за время работы в Минобороны купили большой жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. метров, а также раритетный лимузин ЗиС-110 (на таком передвигались высшие партийные и военные чины в СССР).