Москва, 25 сентября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 сентября в Кремле провёл встречу со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем, сообщила пресс-служба главы государства.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пресс-служба опубликовала кадры начала встречи.

«Хочу отметить, что отношения между Турцией и Россией развиваются весьма успешно практически по всем направлениям. (…) Мы соседи, добрые соседи и работаем на благо наших народов, наших стран», — сказал президент России.

Куртулмуш ранее отмечал, что в ходе встречи с Путиным намерен передать ему дружеские пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган передал приветствие российскому народу и пожелания дружбы и сотрудничества между двумя странами, сказал спикер парламента Турции.

Как передавало ИА Регнум, в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с государственным визитом. Российский лидер пообещал приехать в Анкару. 1 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что государственный визит Путина в Турцию готовится давно и осталось согласовать даты. Представитель Кремля отметил, что у Москвы и Анкары есть много тем для обсуждения.

Ранее 25 сентября Куртулмуш в ходе визита в Москву провёл переговоры со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсуждались в том числе экономические вопросы. Власти Турции хотели бы, чтобы товарооборот двух стран вырос до 100 млрд долларов в год, сказал Куртулмуш.

Кроме того, спикер парламента Турции выступил на заседании Совета Федерации. Он заявил, что урегулирование ситуации на Украине невозможно без участия России. Ранее Куртулмуш отмечал, что переговоры Москвы и Киева, которые проходили весной 2022 года в Турции, были прерваны из-за давления со стороны ряда государств на руководителей киевского режима.