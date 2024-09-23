Анкара, 23 сентября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш сообщил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в среду, 25 сентября, и передать ему дружеские пожелания от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

РИА Новости

«У нас очень насыщенная программа, в том числе в среду мы встречаемся с президентом Путиным», — сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с этим Куртулмуш добавил, что планирует передать от Эрдогана приветствие российскому народу, а также пожелания дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пригласил Путина посетить Турцию с государственным визитом. Российский лидер в ответ пообещал приехать в Анкару.

1 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что государственный визит президента России в Турцию готовится давно и осталось согласовать даты. Представитель Кремля отметил, что у Москвы и Анкары накопилось много вопросов на повестке дня.

11 сентября Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на контакты лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани.