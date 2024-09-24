Москва, 24 сентября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что его страна стремится к достижению торгового оборота с Россией в 100 млрд долларов.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Конечно, у нас есть планка сделать товарооборот $100 млрд. Конечно, мы очень стремимся к этому, несмотря на то, что очень много препятствий у Российской Федерации в последние годы», — сказал спикер в ходе встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Матвиенко назвала Турцию добрым соседом и важным партнёром России, отметив, что международный авторитет Турции постоянно растёт.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал о попытках шантажа бизнесменов из-за связей с РФ. Турецким бизнесменам, по словам дипломата, поступают телефонные звонки с угрозами из иностранных посольств. Представители дипмиссий «одной великой державы» предупреждают бизнесменов, что с их счетами в банках этой страны или с их проектами может что-нибудь случиться.

В мае Ерхов сообщил, что США и Евросоюз буквально запугивают турецкие банки, угрожая наказаниями за сотрудничество с Россией. Он отметил, что турецкие кредитные организации перестраховываются, из-за чего возникают трудности с денежными переводами между Турцией и РФ.

В марте ряд турецких бизнесменов заявили, что обратятся в суд из-за угроз со стороны американских чиновников. Представители США грозили им санкциями за сотрудничество с Россией.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что представители США и Великобритании приезжают в Турцию для встреч с бизнесменами и чиновниками, в ходе которых грубо угрожают им. Представитель Кремля подчеркнул, что речь идёт о беспрецедентном давлении, но Россия и Турция обязательно найдут обходные пути.