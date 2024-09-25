Путин сообщил о росте доли рубля во внешних расчётах России
Путин: доля рубля во внешних расчётах России приближается к 40%
Москва, 25 сентября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Доля рубля во внешних расчётах России приближается к 40%, тогда как доля «токсичных западных валют» сократилась вдвое, заявил 25 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
«В прошлом году доля расчётов за российский экспорт в так называемых «токсичных» западных валютах сократилась вдвое. При этом доля расчётов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%», — сказал он.
Глава государства отметил, что Россия продолжает работу по этому направлению. По его словам, с 2021 по 2023 год доля рубля в расчётах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%, доля расчётов в рублях за импорт выросла на 2%, до 30% в целом.
Как передавало ИА Регнум, согласно статистическим данным аналитиков Банка России, доля рубля в расчётах между Россией и Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%. В ЦБ отметили, что этого показателя удалось достичь ещё в марте. Так, доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчётов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5%, а 13% от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных стран.
Торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платёжных систем необходимы для продолжения экспорта российской нефти, заявлял ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он отмечал, что за последние два года доля рубля в расчётах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%. Сечин также упоминал, что в минувшем году юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT.
Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, уточнял, что Россия за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95%, а 70% платежей обеспечиваются национальными валютами.
10 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС указал, что страны — участницы объединения ведут активную работу над созданием платформы для расчётов в национальных валютах при взаимной торговле.