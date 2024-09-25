Москва, 25 сентября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Доля рубля во внешних расчётах России приближается к 40%, тогда как доля «токсичных западных валют» сократилась вдвое, заявил 25 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В прошлом году доля расчётов за российский экспорт в так называемых «токсичных» западных валютах сократилась вдвое. При этом доля расчётов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%», — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия продолжает работу по этому направлению. По его словам, с 2021 по 2023 год доля рубля в расчётах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%, доля расчётов в рублях за импорт выросла на 2%, до 30% в целом.

Как передавало ИА Регнум, согласно статистическим данным аналитиков Банка России, доля рубля в расчётах между Россией и Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%. В ЦБ отметили, что этого показателя удалось достичь ещё в марте. Так, доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчётов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5%, а 13% от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных стран.

Торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платёжных систем необходимы для продолжения экспорта российской нефти, заявлял ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он отмечал, что за последние два года доля рубля в расчётах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%. Сечин также упоминал, что в минувшем году юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT.

Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, уточнял, что Россия за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95%, а 70% платежей обеспечиваются национальными валютами.

10 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС указал, что страны — участницы объединения ведут активную работу над созданием платформы для расчётов в национальных валютах при взаимной торговле.