Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платежных систем необходимы для продолжения экспорта российской нефти. Об этом заявил сегодня, 8 июня, глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, в этом направлении достигнут существенный прогресс.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Петербургский международный экономический форум

«За последние два года доля рубля в расчетах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%», — рассказал Сечин. Он также упомянул, что в минувшем году юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT.

Для дальнейшего расширения использования национальных валют, отметил глава «Роснефти», необходимо создание инфраструктуры, обеспечивающей обмен межбанковскими сообщениями.