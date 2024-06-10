Нижний Новгород, 10 июня, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Страны — участницы БРИКС активно работают над созданием платформы для расчётов в национальных валютах при взаимной торговле, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании глав МИД государств БРИКС в Нижнем Новгороде.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Ведётся активная работа по выполнению решений йоханнесбургского саммита прошлого года, в частности — в части совершенствования международной валютно-финансовой системы, разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле», — заявил Лавров.

Он отметил, что также страны прорабатывают создание контактной группы по климату и устойчивому развитию и создание рабочей группы по ядерной медицине и медицинской ассоциации.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин заявил о разработке странами БРИКС независимой от Запада платёжной системы. Она не будет подвержена политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству, отметил глава государства.

Путин добавил, что страны, входящие в БРИКС, обгоняют по общему объёму ВВП государства, состоящие в G7, и эта тенденция усиливается. По словам президента, он имел в виду темпы роста, которые будут уже в ближайшей перспективе.

8 июня стало известно, что о намерениях присоединиться к объединениям БРИКС, ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) заявили 59 стран. Участие в саммите БРИКС в Казани, который состоится в октябре 2024 года, планируют принять около 30 делегаций, отметил ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.