Москва, 9 июня, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Доля рубля в расчётах между Россией и Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%, говорится в статистических данных аналитиков Банка России (ЦБ), которые приводит Lenta.ru.

Дарья Антонова ИА Регнум

В ЦБ отметили, что этого показателя удалось достичь ещё в марте. Так, доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчётов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5%, а 13% от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных стран. Также уточняется, что в годовом выражении доля рубля увеличилась более чем на 10 процентных пунктов (п. п.).

Согласно материалам Банка России, по итогам первого квартала 2024 года российские экспортёры отправили на рынок Европы продукцию на общую сумму в 15,4 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что доля расчётов по экспорту России в токсичных западных валютах сократилась вдвое, а доля рубля в период с 2021 по 2023 год выросла почти в три раза, до 39%. По его словам, доверие к западным платёжным системам было подорвано самим Западом.

Торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платёжных систем необходимы для продолжения экспорта российской нефти, заявлял на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он отметил, что за последние два года доля рубля в расчётах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%. Сечин также упомянул, что в минувшем году юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT.

Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, уточнял, что Россия за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95%, а 70% платежей обеспечиваются национальными валютами.