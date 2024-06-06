Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Россия за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95 процентов, а 70 процентов платежей обеспечиваются национальными валютами. Об этом 6 июня во время Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Юрий Сомов / РИА Новости

Новак отметил, что в настоящее время экспортные поставки нефти реализуются по рыночным ценам, однако определённые трудности с произведением платежей и некоторые проблемы со страхованием танкеров всё ещё существуют.

«Мы уже дружественным странам в этом году за четыре месяца поставляем 95% нефти и нефтепродуктов. На сегодняшний день мы полностью обеспечиваем наш экспорт. Есть определённые вопросы, которые решаются: вопросы платежей, страхования, но в целом мы видим, что отрасль работает устойчиво», — сообщил Новак журналистам.

По словам вице-премьера РФ, несмотря на все затруднения, российская нефтяная отрасль «работает устойчиво».

Петербургский международный экономический форум — мировая площадка для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. В 2024 году гостями мероприятия стали более 18 тысяч человек из 136 стран и территорий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 млн тонн нефти, что на 24 процента больше, чем в 2022-м, благодаря чему страна заняла первое место в мире среди экспортеров нефти в КНР.