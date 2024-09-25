Москва, 25 сентября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Обсуждение вопроса о сокращении времени обучения в российских школах находится на стадии экспертной дискуссии. Об этом 25 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение помощника российского лидера Владимира Мединского о необходимости сократить продолжительность образования в стране.

Елена Афонина/ТАСС

По словам представителя Кремля, на данный момент вопрос сокращения времени обучения в школах носит характер экспертной дискуссии, так как на этот счёт существуют различные точки зрения.

«Есть у специалистов доводы за и против, но, безусловно, эта дискуссия более чем оправдана», — добавил Песков.

Вместе с этим Песков добавил, что система образования в России должна живо подстраиваться под изменения в области технологий и кадрового обеспечения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мединский заявил, что продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени. По его словам, образование будет более специализированным и рассчитанным на ближайшее обозримое время.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что инициатива сократить время на получение образования противоречит общемировой тенденции и может снизить квалификацию специалистов. При этом он согласился, что в стране «действительно острый кадровый дефицит», который Смолин предложил преодолеть не за счёт сокращения образовательных программ, а благодаря технологическому развитию. Он напомнил, что в своём послании Федеральному собранию президент говорил о возрождении базовой ступени высшего образования, которая будет длиться от четырёх до шести лет.