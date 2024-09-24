Москва, 24 сентября, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Инициатива сократить время на получение образования противоречит общемировой тенденции и может снизить квалификацию специалистов. Такое мнение выразил «Газета.Ru» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, комментируя предложение помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского о том, что в будущем время на образование в школах и вузах может сократиться.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По словам Смолина, сокращать время на образование — это непозволительная роскошь. При этом он согласился, что в России «действительно острый кадровый дефицит».

Депутат привёл статистику: около 2,5 млн рабочих рук, по прогнозам российского правительства, будет не хватать до 2030 года, эксперты заявляют о 4 млн.

«Поэтому, с одной стороны, повышали пенсионный возраст. С другой стороны, теперь предлагают сократить время на образование. Когда-то в нашей стране было обязательное начальное, потом стало обязательное основное, а по действующему закону у нас обязательное общее, полное среднее образование», — напомнил Смолин.

По словам парламентария, качество образования в старших классах оставляет желать лучшего и сокращать продолжительность обучения в школе — значит почти наверняка снижать качество образования будущих инженеров, педагогов, врачей, квалифицированных рабочих, добавил депутат.

Олег Смолин предложил преодолеть кадровый дефицит в России не за счёт сокращения образовательных программ, а благодаря технологическому развитию. Он напомнил, что в своём послании Федеральному собранию президент говорил о возрождении базовой ступени высшего образования, которая будет длиться от четырёх до шести лет.

Как сообщало ИА Регнум, продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени, заявил 24 сентября Владимир Мединский.

Президент России Владимир Путин в мае 2023 года дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет.

Минобрнауки планирует в 2025 году внести изменения в процедуру вступительных экзаменов в российские вузы. В рамках новой системы экзамен по русскому языку останется обязательным, но вузы будут обязаны выбрать профильный предмет из рекомендованного перечня для конкретных специальностей. Дополнительно по выбору вуза или абитуриента могут быть выбраны ещё один или два профильных предмета из списка рекомендованных.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 лет.