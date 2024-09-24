Мурманск, 24 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени, заявил 24 сентября помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на встрече с региональным активом РВИО и молодёжью в рамках проекта «Арктический диалог».

Histrf.ru Владимир Мединский

«Я полагаю, что и классическое пяти-шестилетнее образование в ближайшее десятилетие уйдет в прошлое», — сказал он.

По его словам, образование будет спрессованным по времени, оно будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшее обозримое время. Тот, кто не будет каждые десять лет учиться чему-то новому, окажется неконкурентоспособным, добавил он. Также каждому потребуется получать несколько образований в течение жизни.

«Не уверен, что это произойдёт, но время диктует сокращение продолжительности среднего образования. То, что у нас 11 лет, — непозволительная роскошь», — также заявил помощник президента.

По его мнению, тот, кто в 22 года будет выходить на работу, окажется уже неконкурентоспособным, потому что его ровесники продвинутся дальше в карьере.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Минобрнауки планирует в 2025 году внести изменения в процедуру вступительных экзаменов в российские вузы. В рамках новой системы экзамен по русскому языку останется обязательным, но вузы будут обязаны выбрать профильный предмет из рекомендованного перечня для конкретных специальностей. Дополнительно, по выбору вуза или абитуриента, могут быть выбраны ещё один или два профильных предмета из списка рекомендованных.

14 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года, сообщил он.

Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет.