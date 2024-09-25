Красноярск, 25 сентября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Родителей четверых детей, погибших в результате отравления в Назаровском районе Красноярского края, выпишут 25 сентября. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Да, родителей сегодня должны выписать», — передаёт слова представителя ведомства «РИА Новости».

Ранее в СК сообщили, что экспертиза не выявила превышения вредных веществ в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в сельском магазине, а также в еде, которая оставалась в доме. Основные версии отравления семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия или вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице в тот же день умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. Представители СК региона проинформировали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса.

Отравление аэрозольным препаратом от насекомых является основной версией отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края, отмечали в прокуратуре. К проведению исследования для установления точной причины отравления подключили столичных экспертов.