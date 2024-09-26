Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о критической ситуации в Угледаре. Эвакуировать войска из этого города в Донецкой Народной Республике (ДНР) призвал военнослужащий с позывным Алекс, передаёт 24 сентября Telegram-канал «Страна. ua». По его словам, потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию, особенно это касается флангов. И теперь военному руководству нужно принимать «определённые планы мер для того, чтобы сохранить жизнь пацанов и не усугубить обстановку ещё больше», заявил лейтенант ВСУ с позывным Алекс. Обсуждением такого известия ознаменован наступивший, 944-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

О том, что российские войска зашли на окраины Угледара, сообщил накануне, 24 сентября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он также подчёркивал, что ситуация для ВСУ в городе критическая, противнику угрожает окружение, поэтому возможна массовая сдача бойцов украинской армии в плен.

Также накануне советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский со ссылкой на данные разведки известил, что гарнизон ВСУ в Угледаре попал «в клещи» и ротация сил украинских войск в том районе «фактически невозможна», что признают близкие к минобороны Украины лица.

«Я полагаю, что только чудо может спасти ВСУ в Угледаре», — подчёркивал ещё 20 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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