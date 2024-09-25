Бейрут, 25 сентября, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Один из командиров ливанского шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси погиб 24 сентября во время авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по южному пригороду Бейрута. Информацию подтвердила пресс-служба группировки.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Последствия авиаудара Израиля по Бейруту

«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», — информировали представители «Хезболлы».

Кубейси погиб на 62-м году жизни. Он возглавлял ракетные силы группировки и отвечал за противовоздушную оборону. По данным телеканала Aljadeed, вместе с ним скончались шесть сторонников движения, ещё 15 были ранены.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября в Ливане в результате ударов, нанесённых армией Израиля, погибли два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Глава организации Филиппо Гранди заявил, что авиаудары по Ливану «безжалостно уносят жизни сотен мирных жителей».

В этот же день израильская армия объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви объявил о начале «военной упреждающей операции» против шиитского движения, военная инфраструктура которого, по его словам, возводилась в течение последних 20 лет.

Минздрав Ливана информировал, что не менее 100 человек погибли, более 400 получили ранения 23 сентября в результате ударов, нанесённых израильскими ВВС по населённым пунктам в южной части Ливана.

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.