Бейрут, 23 сентября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Не менее 100 человек погибли, более 400 получили ранения в результате ударов, нанесённых израильскими ВВС по населённым пунктам в южной части Ливана, сообщает 23 сентября телеканал Al Mayadeen со ссылкой на минздрав арабской республики.

Кадр из видео

В списке жертв и пострадавших есть дети и женщины, а также сотрудники спасательных служб, уточняется в публикации.

Ранее в этот же день армия обороны Израиля заявила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Глава минобороны Израиля Йоав Галант накануне уточнил, ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.

Комментируя эскалацию конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, это вызывает крайнюю озабоченность.