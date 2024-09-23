Минздрав Ливана сообщил о гибели 100 человек в результате обстрелов Израиля
Бейрут, 23 сентября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Не менее 100 человек погибли, более 400 получили ранения в результате ударов, нанесённых израильскими ВВС по населённым пунктам в южной части Ливана, сообщает 23 сентября телеканал Al Mayadeen со ссылкой на минздрав арабской республики.
В списке жертв и пострадавших есть дети и женщины, а также сотрудники спасательных служб, уточняется в публикации.
Ранее в этот же день армия обороны Израиля заявила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане.
Глава минобороны Израиля Йоав Галант накануне уточнил, ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.
Комментируя эскалацию конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, это вызывает крайнюю озабоченность.