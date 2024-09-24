Бейрут, 24 сентября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев были убиты 23 сентября в Ливане в результате ударов, нанесённых армией Израиля, заявил глава организации Филиппо Гранди.

Global Look Press/Taher Abu Hamdan/XinHua

Авиаудары по Ливану «безжалостно уносят жизни сотен мирных жителей», написал Гранди на своей странице в соцсети Х (Twitter).

«С глубоким прискорбием сообщаю, что вчера также были убиты двое сотрудников (управления. — Прим. ред.). От имени всех сотрудников выражаю искренние соболезнования их семьям, друзьям и коллегам», — отметил Гранди.

В свою очередь, представительство управления ООН в Ливане сообщило, что два сотрудника были убиты в разных районах страны. В частности, Дина Дарвиш, работавшая в управлении в течение 12 лет, и её младший сын погибли при попадании израильской ракеты в дом, где они жили. Медикам удалось спасти мужа Дарвиш и ещё одного ребёнка, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия (ЦАХАЛ) 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале «военной упреждающей операции» против шиитского движения, военная инфраструктура которого, по его словам, возводилась в течение последних 20 лет.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула Захарова.

Конфликт рискует развернуться на весь Ближний Восток и втянуть в противостояние даже те державы, которые всеми силами пытались держать нейтралитет или же помирить противников, однако ни одна из сторон по-прежнему не намерена уступать, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.