Москва, 25 сентября, 2024, 03:25 — ИА Регнум. В ближайшие годы продолжительность обучения может сократиться из-за требований времени. Такое предположение высказал помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский 24 сентября на встрече с представителями РВИО и молодёжью в рамках проекта «Арктический диалог» в Мурманске.

Histrf.ru Владимир Мединский

Мединский выразил мнение, что в ближайшее десятилетие классическое пяти-шестилетнее образование в вузах может стать редкостью.

По его словам, образование будет более интенсивным и специализированным, ориентированным на ближайшее будущее. Помощник президента подчеркнул, что те, кто не будет постоянно учиться новому, рискуют оказаться неконкурентоспособными.

Помимо этого, Мединский также отметил, что каждому человеку потребуется получать несколько образований в течение жизни. Он выразил сомнение в том, что это произойдёт, но считает, что время диктует необходимость сокращения продолжительности среднего образования. По его мнению, 11 лет обучения в школе — это «непозволительная роскошь».

Владимир Мединский также подчеркнул, что те, кто выйдет на работу в 22 года, рискуют оказаться неконкурентоспособными, поскольку их ровесники будут продвигаться дальше в карьере.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 лет.

Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет.

Минобрнауки планирует в 2025 году внести изменения в процедуру вступительных экзаменов в российские вузы. В рамках новой системы экзамен по русскому языку останется обязательным, но вузы будут обязаны выбрать профильный предмет из рекомендованного перечня для конкретных специальностей. Дополнительно по выбору вуза или абитуриента могут быть выбраны ещё один или два профильных предмета из списка рекомендованных.