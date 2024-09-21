Москва, 21 сентября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Минобрнауки планирует в 2025 году внести изменения в процедуру вступительных экзаменов в российские вузы. Соответствующий проект приказа опубликован в субботу, 21 сентября, на портале правовой информации.

ИА REGNUM

В рамках новой системы экзамен по русскому языку останется обязательным, но вузы будут обязаны выбрать профильный предмет из рекомендованного перечня для конкретных специальностей. Дополнительно, по выбору вуза или абитуриента, могут быть выбраны ещё один или два профильных предмета из списка рекомендованных.

«В перечне сохраняется требование к абитуриенту предоставить результаты по трем Единому государственному экзамену (ЕГЭ) (в ряде случаев ― по четырём)», ― говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Также неизменным осталось право университета формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности.

В Минобрнауки пояснили, что изменения направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования.

«Основная цель нового приказа — обеспечить приём на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов», — отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Отмечается, что ученики выпускных классов должны определиться с дисциплинами, по которым будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года. В свою очередь, университетам необходимо опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года, сообщил он.

Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет.

О необходимости вернуться в стране к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет ― Путин заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.