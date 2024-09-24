Вашингтон, 24 сентября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Представители западных стран инициировали 24 сентября с процедурными нарушениями заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине лишь для того, чтобы в очередной раз дать возможность главе киевского режима Владимиру Зеленскому «выступить с программой». Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Единственное, для чего они созвали заседание, — чтобы предоставить господину Зеленскому ещё одну концертную площадку в ООН, на этот раз — в зале заседаний Совбеза», — сказал российский дипломат.

По словам Василия Небензи, «на подпевке» у Зеленского сгруппировались члены Евросоюза и НАТО, которые «дисциплинированно выстраиваются в ряд каждый раз, когда им велят прийти в СБ охаивать Россию».

Тема Украины уже набила оскомину всему остальному миру, заключил постпред.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвали реформировать Совет Безопасности ООН, включив в число его постоянных и непостоянных членов государства Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

В феврале 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что для России неприемлемо, чтобы состав постоянных членов Совбеза ООН был расширен за счёт представителей Запада. Он добавил, что у ФРГ и Японии не получится попасть в состав Совета Безопасности вместе с Индией и Бразилией.

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о подрыве «Северных потоков» состоится 26 сентября.