Москва, 25 сентября, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Россия намерена одержать победу в конфликте на Украине. Иного пути нет, так как на Западе не понимают другого языка. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, нет никаких сомнений», — сказал глава российского МИД в интервью ТАСС в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров добавил, что Россия по-настоящему сплотилась перед лицом конфликта, который Запад руками украинцев развязал против неё. В этом противостоянии с РФ и международным правом Запад потерпит поражение, заново писать ничего не надо, нужно лишь выполнять Устав ООН, одобренный многие годы назад, заключил глава российской дипломатии.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал 22 сентября, что западные страны одержимы идеей бороться с Россией до последнего украинца и не скрывают желания «стратегически победить». У РФ не было альтернатив на протяжении всей истории существования страны, нет их и сейчас, добавил представитель Кремля.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Он раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта.

Руководители стран — «союзников» Киева обсуждают возможность напрямую обратиться к Путину для урегулирования конфликта на Украине, сообщило 24 сентября информагентство Bloomberg. Они задумались об этом после появления сведений о «плане победы» Зеленского, который, по мнению западных лидеров, не является «прорывным» и представляет собой список пожеланий украинского лидера, отметили в статье.