Москва, 22 сентября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Для России не существует альтернативы победе в специальной военной операции. Об этом 22 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин поинтересовался о возможности в какой-то момент перейти «красные линии» в противостоянии с Западом. Спикер Кремля заявил, что западные страны одержимы идеей бороться с Россией до последнего украинца и не скрывают желания «стратегически победить».

«Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой позиции, выстраивать свои действия с учётом этой опасности и продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим», — прозвучали слова Пескова в видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Он подчеркнул, что у России не было альтернатив на протяжении всей истории существования страны, нет их и сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Песков заявил, что российским военнослужащим хватает возможностей и экономической поддержки для достижения всех поставленных на спецоперации целей. По его словам, специальная военная спецоперация стала крайней мерой, к которой решено было прибегнуть после того, как Запад и Киев отвергли предложения о диалоге.

Власти РФ неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркнул, что страна готова возобновить переговоры по Украине, но сначала ВСУ должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод украинских войск, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО. После вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область он подтвердил готовность к диалогу, отметив, что перед его началом нужно выбить из приграничных районов региона вторгшиеся туда украинские формирования.