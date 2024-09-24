Санкт-Петербург, 24 сентября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта-таксиста, пытавшегося изнасиловать 16-летнюю девушку. Об этом ИА Регнум сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

В полицию обратилась мать девушки. По словам пострадавшей, вечером 22 сентября на вызов приехал Volkswagen Polo. Во время поездки водитель остановился в неизвестном месте, начал приставать к девушке и попытался её изнасиловать.

На следующий день полиция задержала подозреваемого. Им оказался 45-летний гражданин Узбекистана. В отношении него возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 3. п. а. ст. 132 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, ранее в Москве таксист напал на 22-летнюю девушку, которая ночью ехала в его автомобиле и уснула. Мужчина начал душить потерпевшую, затем несколько раз укусил её, а после изнасиловал.