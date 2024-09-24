Будапешт, 24 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием Запада по территории России благодаря тому, что среди западных лидеров есть «пара здравомыслящих». Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

ИА Регнум

«Среди западных союзников ещё есть один-два здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому ещё не было разрешения на дальнобойные удары вглубь России. Мы искренне надеемся, что эту красную линию никто переходить и не станет», — отметил он в эфире телеканала М1.

Он пояснил, что, если Украине разрешат наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, это будет означать чрезвычайную угрозу для глобальной безопасности и соседних с Украиной стран.

Сийярто добавил, что как с венгерской точки зрения, так и с точки зрения глобальной безопасности было бы чрезвычайно опасно, если бы украинцы применили западное оружие для ударов вглубь территории России.

Как сообщало ИА Регнум, тему применения западного оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Он пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

По информации британской радиостанции LBC, Вашингтон и Лондон планируют тайно разрешить ВСУ наносить удары американским и британским оружием вглубь территории России. Якобы они хотят объявить об этом после применения дальнобойных вооружений.

Позднее Зеленский сообщил, что Украина пока не добилась от США и Великобритании разрешения на нанесение ударов вглубь территории России западным оружием, переданным киевскому режиму.

По данным газеты The Washington Post, представители Белого дома и министерства обороны США сочли неубедительными аргументы главы киевского режима в пользу снятия ограничений на ракетные удары вглубь территории России.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «хозяева киевского режима» своими действиями могут довести до того, что они испытают на себе последствия от вооружений, которые есть у РФ. Это оружие находится в полной боевой готовности, добавил министр, отметив, что никто не хочет ядерной войны.