Лондон, 21 сентября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Власти США и Великобритании втайне намереваются разрешить украинским формированиям своим оружием наносить удары вглубь территории России. Об этом 20 сентября сообщила британская радиостанция LBC.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Великобритания и США собираются дать согласие [на удары Киеву по России] в частном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое изменение позиции планируется подтвердить только после ударов первых ракет, при этом окончательное решение Вашингтон и Лондон намерены принять на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе.

По информации радиостанции, в действующей администрации США обеспокоены возможностью того, что удары Киева западным оружием вглубь территории России навредят предвыборной кампании вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером прошла без каких-либо объявлений по поводу разрешения Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Затем координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона не меняла свою позицию по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что Запад подменяет понятия, называя обсуждения об ударах вглубь РФ разрешением или запретом киевскому режиму использовать высокоточное оружие. Российский лидер уточнил, что в этом случае речь идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине.

Бразильский журналист Пепе Эскобар 20 сентября высказал мнение, что западные союзники Киева во главе с США не приняли решение позволить ВСУ удары вглубь РФ из-за заявления Путина. По его словам, союзники киевского режим после этого струсили, из-за чего вслед за отказом США от такого решения последовали отказы Великобритании и других союзников.