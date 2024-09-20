Москва, 20 сентября, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Действия хозяев киевского режима могут привести к тому, что они столкнутся с серьёзными последствиями от вооружений, которые есть у России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia, опубликованном 20 сентября.

AP/ТАСС/Alexander Zemlianichenko Сергей Лавров

«Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — предупредил он.

Лавров также отметил, что Москва, когда заявляет о красных линиях, рассчитывает достучаться до умных людей, которые принимают решения. Россия не собирается угрожать тем, что нажмёт на «красную кнопку» сразу после неисполнения её требований, добавил министр.

«Никто не хочет ядерной войны. Многократно это говорили», — подчеркнул глава МИД.

17 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ бить натовским вооружением вглубь России якобы не станет красной линией, нарушение которой приведёт к эскалации конфликта. Он также поддержал призывы Великобритании и Франции позволить украинским войскам бить дальнобойными ракетами по РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокационными слова генсека Североатлантического альянса. Они показывают недальновидность и непрофессионализм руководства НАТО, отметил официальный представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что такое разрешение для киевского режима приведёт к прямому участию стран НАТО в конфликте на Украине. Москва будет считать это началом войны США и европейских членов НАТО с Россией и примет решения в соответствии с угрозой.

20 июня Путин заявил, что РФ не нуждается в принятии концепции превентивного ядерного удара. Но Москва может внести изменения в ядерную доктрину из-за того, что Запад понижает порог применения ядерного оружия.