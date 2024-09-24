Париж, 24 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Евросоюз признаёт неизбежность переговоров по Украине в связи с истощением Киева. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Переговоры рано или поздно начнутся, потому что ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены», — отметил неназванный глава МИД одной из стран Европы.

По словам другого анонимного источника, пока ещё далеко «до чего-то конкретного», однако уже «люди начинают задумываться о завтрашнем дне».

Американская газета The New York Times написала, что всё больше жителей Украины поддерживают идею мирных переговоров с Россией. В середине июля одно из украинских СМИ провело опрос, согласно которому проведение мирных переговоров поддерживают 44% жителей Украины. Кроме того, по данным киевского Международного института социологии, около трети жителей Украины согласны на «территориальные уступки» (в сравнении с границами 1991 года) для завершения военного конфликта.

Советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». Такие переговоры предполагают концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства. При этом несколькими днями ранее Подоляк высказался против переговоров с Россией, заявив, что такие переговоры будут способствовать заморозке конфликта на неопределённое время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также Песков напомнил о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, добавил пресс-секретарь.