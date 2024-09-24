Присоединение Турции к БРИКС разорвёт цепи НАТО, заявил политик
Топкурулу: присоединение Турции к БРИКС станет революционным событием
Анкара, 24 сентября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Присоединение Турции к межгосударственному объединению БРИКС станет революционным событием и будет означать, что Анкара «разорвёт цепи» НАТО. Об этом заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.
Политик отметил, что заявки на вступление подали 34 страны, включая Турцию.
«Особенно заявка Турции на членство и её принятие — это революционное событие с точки зрения того, что страна — член НАТО разорвёт цепь НАТО и станет членом БРИКС», — передаёт его слова «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению и сотрудничеству с БРИКС. Российский лидер отметил, что новые члены БРИКС самодостаточные, с быстро развивающимися экономиками, со своей самобытной культурой.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале июня заявил о желании Турции присоединиться к БРИКС. По данным американского агентства Bloomberg, Анкара несколько месяцев назад подала официальную заявку на вступление в объединение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Фидана, заявил, что РФ приветствует интерес Турции к союзу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на вступление в межгосударственное объединение БРИКС поступило огромное количество заявок. Дипломат отметила, что сейчас нужен опыт взаимодействия БРИКС в расширенном составе.