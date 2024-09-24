Анкара, 24 сентября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Присоединение Турции к межгосударственному объединению БРИКС станет революционным событием и будет означать, что Анкара «разорвёт цепи» НАТО. Об этом заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

Сергей Бобылев/ТАСС

Политик отметил, что заявки на вступление подали 34 страны, включая Турцию.

«Особенно заявка Турции на членство и её принятие — это революционное событие с точки зрения того, что страна — член НАТО разорвёт цепь НАТО и станет членом БРИКС», — передаёт его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению и сотрудничеству с БРИКС. Российский лидер отметил, что новые члены БРИКС самодостаточные, с быстро развивающимися экономиками, со своей самобытной культурой.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале июня заявил о желании Турции присоединиться к БРИКС. По данным американского агентства Bloomberg, Анкара несколько месяцев назад подала официальную заявку на вступление в объединение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Фидана, заявил, что РФ приветствует интерес Турции к союзу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на вступление в межгосударственное объединение БРИКС поступило огромное количество заявок. Дипломат отметила, что сейчас нужен опыт взаимодействия БРИКС в расширенном составе.