Захарова заявила об огромном количестве заявок на вступление в БРИКС
Владивосток, 4 сентября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Заявок на вступление в межгосударственное объединение БРИКС поступило огромное количество. Об этом 4 сентября заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Заявок огромное количество, их уже несколько десятков… Уже приняты новые члены, масштабное расширение было», — сказала она.
Дипломат отметила, что сейчас нужен опыт взаимодействия БРИКС в расширенном составе.
Как передавало ИА Регнум, 3 сентября Захарова заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. Она отметила, что это позволит странам развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 2 сентября сообщил, что Россия пригласила на саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани, 36 иностранных лидеров. Он уточнил, что своё участие уже подтвердили 18 из них.
С 1 января в БРИКС председательствует Россия. С 2010 года в объединение входили РФ, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, а с начала 2024-го к нему присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.
28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна официально заявила о своём желании присоединиться к БРИКС, направив в Россию письмо. В августе заявку на вступление подал Азербайджан.
В конце июля исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая отметил, что в межгосударственное объединение намерены вступить порядка 30 государств.