Владивосток, 4 сентября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Заявок на вступление в межгосударственное объединение БРИКС поступило огромное количество. Об этом 4 сентября заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Заявок огромное количество, их уже несколько десятков… Уже приняты новые члены, масштабное расширение было», — сказала она.

Дипломат отметила, что сейчас нужен опыт взаимодействия БРИКС в расширенном составе.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября Захарова заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. Она отметила, что это позволит странам развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 2 сентября сообщил, что Россия пригласила на саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани, 36 иностранных лидеров. Он уточнил, что своё участие уже подтвердили 18 из них.

С 1 января в БРИКС председательствует Россия. С 2010 года в объединение входили РФ, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, а с начала 2024-го к нему присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна официально заявила о своём желании присоединиться к БРИКС, направив в Россию письмо. В августе заявку на вступление подал Азербайджан.

В конце июля исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая отметил, что в межгосударственное объединение намерены вступить порядка 30 государств.