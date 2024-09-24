Москва, 24 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Кремль пока не разглашает детали программы и графики двухсторонних встреч на саммите БРИКС в Казани, заявил на брифинге 24 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече там глав Турции и Сирии.

Zuma/TASS Президент Сирии Башар Асад

По его словам, подготовка к саммиту находится на завершающей стадии. Представитель Кремля отметил, что это будет очень крупное международное мероприятие.

«Пока детали программы, графики двусторонних встреч мы предпочитаем не говорить, всё-таки идет такая многосторонняя работа, тем более когда это касается третьих стран», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность встретиться с коллегой из Сирии Башаром Асадом. Он выразил надежду на то, что эта встреча станет новых этапом в отношениях двух стран.

Башар Асад, выступая 25 августа перед новым созывом народного совета (парламента) республики, заявил, что страны-посредники ― Россия, Иран и Ирак ― предпринимают серьёзные усилия для примирения Сирии и Турции, но пока что продвижения в этом вопросе не наблюдается.

В декабре 2022 года в Москве прошли первые за 11 лет переговоры между представителями Турции и Сирии. Россия выступила в них посредником.