Москва, 28 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Встреча глав министерств обороны РФ, Турции и Сирии в Москве 28 декабря стала первым официальным контактом между турецкими и сирийскими властями за 11 лет. Об этом сообщило издание Hürriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Это первый официальный контакт с Дамаском за 11 лет», — сказано в публикации издания.

Напомним, 28 декабря представители Минобороны РФ, Турции и Сирии провели в Москве трехсторонние переговоры. В ходе трехсторонних переговоров были обсуждены пути разрешения вопроса о положении сирийских беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирийской Арабской Республики.