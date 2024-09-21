Анкара, 21 сентября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность встретиться с коллегой из Сирии Башаром Асадом. Об этом турецкий лидер сообщил 21 сентября на пресс-конференции перед вылетом на Генассамблею ООН в США.

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«Мы уже заявляли о желании встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений Турции и Сирии. Ожидаем ответа от сирийской стороны. Мы к этому готовы», ― подчеркнул Эрдоган.

Он выразил надежду на то, что эта встреча станет новых этапом в отношениях двух стран. Турецкий лидер считает, что настало время положить конец напряжённой ситуации в Сирии. По его словам, Анкара и Дамаск могут предпринять совместные шаги для обеспечения мира и стабильности на всей сирийской территории.

Как сообщало ИА Регнум, Башар Асад, выступая 25 августа перед новым созывом народного совета (парламента) республики, заявил, что страны-посредники ― Россия, Иран и Ирак ― предпринимают серьёзные усилия для примирения Сирии и Турции, но пока что продвижения в этом вопросе не наблюдается.

Асад при этом опроверг заявления Анкары о том, что Дамаск не готов к переговорам до вывода турецких войск из северных сирийский регионов. Он подчеркнул, что решение этого вопроса требует выработки и определения чётких шагов с инициативами, в основе которых должен быть заложен суверенитет. Сирийский лидер добавил, что сначала необходимо устранить причины, которые привели к разрушению отношений.

Турецкие войска вторглись в северные регионы Сирии в октябре 2019 года. Эрдоган заявил, что эта военная операция направлена на борьбу с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана и ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В декабре 2022 года в Москве прошли первые за 11 лет переговоры между представителями Турции и Сирии. Россия выступила на них посредником.

Военные делегации Турции и Сирии в июне 2024 года провели переговоры на сирийской авиабазе «Хмеймим», находящейся в ведении РФ. Встреча прошла после того, как президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 июля заявил, что Россия стремится способствовать выстраиванию диалога между правительствами Турции и Сирии. По его словам, это важно для всего региона.