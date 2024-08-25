Дамаск, 25 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Посредники предпринимают серьёзные усилия для примирения Сирии и Турции, но пока что продвижения в этом вопросе не наблюдается. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад, выступая 25 августа перед новым созывом народного совета (парламента) республики.

Global Look Press/SPA/XinHua

«Россия, Иран и Ирак выступили с инициативами для примирения с Турцией, и мы положительно отозвались на них, но не случилось никакого прогресса, несмотря на искренность посредников», — сказал он. Трансляцию выступления сирийского лидера вело агентство Sana.

Асад при этом опроверг заявления Анкары о том, что Дамаск не готов к переговорам до вывода турецких войск из северных сирийский регионов. Решение этого вопроса требует выработки и определения чётких шагов с инициативами, в основе которых должен быть заложен суверенитет.

Президент подчеркнул, что Сирия не оккупировала земель в соседних странах и не поддерживала террористов. К урегулированию международных разногласий нужно подходить без высокомерия. Освобождение захваченных земель будет залогом успеха в вопросе снятия противоречий, отметил Асад.

«Восстановление отношений требует сначала устранения причин, которые привели к их разрушению, и мы не откажемся ни от одного из наших прав», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, турецкие войска вторглись в северные регионы Сирии в октябре 2019 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эта военная операция направлена на борьбу с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана и ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В декабре 2022 года в Москве прошли первые за 11 лет переговоры между представителями Турции и Сирии. Россия выступила на них посредником.

Военные делегации Турции и Сирии в июне 2024 года провели переговоры на сирийской авиабазе «Хмеймим», находящейся в ведении РФ. Встреча прошла после того, как президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.