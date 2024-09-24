Курск, 24 сентября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. За ночь 24 сентября над тремя регионами России было обнаружено и сбито 12 беспилотников украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Силами противовоздушной обороны ночью были нейтрализованы семь БПЛА над Белгородской областью, ещё четыре — над территорией Курской и один — в небе над Брянской областью.

О последствиях падения обломков дронов на землю информация не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили два пункта управления беспилотниками на суджанском направлении в Курской области. Об этом 23 сентября сообщил замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

В спецподразделениях ВСУ на курском направлении нарастает волна дезертирства, на 23 сентября общие потери ВСУ превысили 16 тыс. человек.

Всего за время боевых действий в Курской области противник лишился 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудий, уточнили в Минобороны России.