Москва, 23 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В спецподразделениях Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении нарастает волна дезертирства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Frank Augstein/AP/TASS

«В нескольких спецподразделениях украинской армии, действующих на курском направлении, уже очень много отказников… В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — передаёт агентство слова собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, примерно 60 военнослужащих ВСУ бросили свои позиции на одном из участков боёв в Курской области. По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России и командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, украинские бойцы направились в сторону Украины. Командованию не удалось вернуть на поле боя бойцов, добавил он.

Депутат Верховной рады и член оборонного комитета Александр Федиенко заявил, что дезертирство в украинских войсках носит массовый характер, тысячи бойцов самовольно оставляют часть.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что на купянском направлении наблюдается рост числа случаев дезертирства в рядах ВСУ. Он отметил, что число дезертиров стало больше прежнего. По данным эксперта, беглецы, переодетые в гражданскую одежду, покидают свои части ночью.