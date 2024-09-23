Суджанский район, Курская область, 24 сентября, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили два пункта управления беспилотниками на суджанском направлении в Курской области. Об этом 23 сентября сообщил замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«Наши подразделения совместными усилиями сегодня уничтожили два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномёт и ещё один пикап с десантом уничтожили ребята», — отметил он в Telegram-канале.

Офицер добавил, что российские войска выбивают противника не только на суджанском направлении, а по всей линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины не располагают ресурсами для попыток прорваться к Курской атомной электростанции, отмечал также Апти Алаудинов. По его словам, за время боевых действий в Курской области Вооружённые силы России выстроили эшелонированную и подготовленную линию обороны.

В спецподразделениях ВСУ на курском направлении нарастает волна дезертирства, рассказал «РИА Новости» источник в силовых структурах.

По данным на 23 сентября, общие потери ВСУ на курском направлении превысили 16 тыс. человек. Всего за время боевых действий в Курской области противник лишился 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия, уточнили в Минобороны России.