Москва, 23 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли до 16,4 тыс. бойцов и 127 танков за время боёв в Курской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 23 сентября на брифинге.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия», — сказал Конашенков.

Он добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) также потеряли 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая восемь HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и 17 единиц инженерной техники.

За минувшие сутки, уточнил представитель оборонного ведомства, ВСУ потеряли на этом направлении до 340 бойцов и шесть единиц бронетехники, в том числе танк. Один украинский военный сдался в плен.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.