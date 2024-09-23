Курск, 23 сентября, 2024, 22:21 — ИА Регнум. В Курской области российские военные обнаружили дрон-приманку ВСУ для вскрытия системы ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

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Сотрудники инженерного подразделения Росгвардии получили данные об упавшем рядом с населённым пунктом украинском беспилотнике. Бойцы прибыли на место и нашли беспилотник-приманку (обманку) самолётного типа.

Как пояснил сапёр, такие летательные аппараты предназначены для вскрытия слабых мест российской системы ПВО. Эти дроны сделаны из дешёвых деталей, у них нет качественных камер и других дополнительных радиопередающих устройств. Киевские боевики наносят на такие беспилотники фольгу, чтобы они максимально светились на радиолокационных станциях, главная функциях которых — предупреждение столкновений, добавил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы Росгвардии уничтожили шесть танков, а также более десяти боевых бронемашин и свыше десяти единиц автомобильной техники украинских формирований в приграничных районах Курской области.

19 сентября экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар неуправляемыми ракетами по живой силе и технике украинских боевиков в приграничье Курской области. После этого лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Военные армии России за сутки отразили три попытки украинских формирований прорваться через государственную границу в направлении Нового Пути, Малой Обуховки и Медвежьего в приграничье Курской области.