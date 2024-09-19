Курск, 19 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Военные армии России за сутки отразили три попытки украинских формирований прорваться через государственную границу в направлении Нового Пути, Малой Обуховки и Медвежего в приграничье Курской области. Об этом 19 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в результате этого украинская армия потеряла до 30 боевиков убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

В Минобороны уточнили, что также российские авиация, артиллерия и пехота нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике противника около Богдановки, Гуево, Дарьино, Куриловки, Кругленького, Колмакова, Казачьей Локни, Любимовки, Леонидово, Махновки, Михайловки, Мартыновки, Малой Локни, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Плехово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, миномёт, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Уничтожены три понтонные переправы», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 сентября стало известно, что подразделения Росгвардии уничтожили шесть танков, а также более десяти боевых бронемашин и свыше десяти единиц автомобильной техники украинских войск в курском приграничье. В ведомстве уточнили, что сапёры Росгвардии ежедневно занимаются поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов, а разведчики ведут выявление украинских диверсионных групп.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 18 сентября сообщил, что ВС России за сутки полностью освободили два населённых пункта в Суджанском районе Курской области. Он уточнил, что это сёла Николаево-Дарьино и Дарьино.