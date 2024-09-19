Курск, 19 сентября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Экипажи самолётов Воздушно-космических сил РФ Су-25 нанесли удар неуправляемыми ракетами по живой силе и технике ВСУ в одном из приграничных районах Курской области, сообщило 19 сентября Министерство обороны РФ.

РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — отметило ведомство.

Разведка доложила, все цели удалось уничтожить. После удара экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр и выпустили тепловые ловушки, а после вернулись на аэродром вылета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе группировки российских войск «Север», проинформировал о том, что часть боевиков украинских формирований в ходе нападения на приграничные районы Курской области оказалась отрезана от остальных отрядов ВСУ и попала в окружение.

17 сентября стало известно, что Вооружённые силы РФ на курском направлении сорвали четыре атаки украинской армии. Противник пытался атаковать в направлении населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька.