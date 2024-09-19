Москва, 19 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии уничтожили шесть танков, а также более десяти боевых бронемашин и свыше десяти единиц автомобильной техники украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Подразделения Росгвардии, обеспечивающие безопасность в Курской области, на территории которой действует режим КТО, уничтожили шесть танков, свыше десяти боевых бронемашин и более десяти единиц автомобильной техники националистов ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также подразделения Росгвардии занимаются обеспечением повышенных мер охраны важного государственного объекта, и в этом принимают участие группы спецназа и расчёты беспилотников, а также инженерно-сапёрные и артиллерийские подразделения ведомства.

Сапёрные подразделения Росгвардии каждый день ведут поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, а разведчики выявляют украинские диверсионные группы, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 сентября экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар неуправляемыми ракетами по живой силе и технике украинских боевиков в приграничье Курской области. После этого лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 18 сентября рассказал, что российские военные освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в курском приграничье. Он добавил, что армия России продолжает уничтожать личный состав и военную технику украинских формирований.