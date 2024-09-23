Тель-Авив, Израиль, 23 сентября, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию против шиитской организации «Хезболла», которая базируется в Ливане, заявил 23 сентября глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, слова которого приводит пресс-служба израильской армии в своём Telegram-канале.

Alexi J. Rosenfeld / Global Look Press

«Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение «Хезболла» строило последние 20 лет», — сказал он.

В настоящее время, добавил Халеви, израильские солдаты наносят удары по объектам «Хезболлы», а также готовятся к следующим этапам развития конфликта.

Армия обороны Израиля 23 сентября информировала о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о расширении зоны ударов по всей территории арабского государства.

В этот же день минздрав Ливана сообщил, что не менее 100 человек погибли, более 400 получили ранения в результате ударов, нанесённых израильскими ВВС по населённым пунктам в южной части страны.

Ранее в Кремле выразили озабоченность обострением ситуации на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в регионе деградирует каждый день.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь сообщил, что США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток «в связи с ростом напряжённости в регионе».