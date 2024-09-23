Тель-Авив, Израиль, 23 сентября, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля наносит массированные удары по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом утром 23 сентября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«Первоначальный отчёт: в настоящее время ЦАХАЛ наносит массированные удары по целям, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

До этого в течение ночи израильские военные сообщали о срабатывании сирен воздушной тревоги в северных районах страны.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 21 сентября военно-воздушные силы Израиля наносили интенсивные удары по объектам шиитского движения на юге Ливана. Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы». По словам главы минобороны страны Йоава Галанта, ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.

По информации британского издания The Economist, военное командование Израиля готовит наземную операцию на юге Ливана. Одной из основных целей операции называется создание буферной зоны шириной в несколько километров к северу от границы с Ливаном. Отмечается, что Израиль на данный момент не обладает необходимыми для этого ресурсами, а в военно-политическом руководстве нет единого мнения относительно целесообразности конфликта. В частности, Йоав Галант выступает за более осторожный подход с целью вынудить «Хезболлу» отступить.