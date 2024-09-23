Арлингтон, США, 23 сентября, 2024, 21:33 — ИА Регнум. США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток в связи с ростом напряжённости в регионе, заявил 23 сентября ТАСС пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Югасов Владимир ИА REGNUM

«В свете роста напряжённости на Ближнем Востоке и в целях предосторожности мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе», — информировал он.

Он не стал уточнять численность переброшенных войск, а также детали операции, объяснив это соображениями безопасности.

Ранее в Кремле выразили озабоченность обострением ситуации на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в регионе деградирует каждый день.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане. Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что ЦАХАЛ расширяет зону ударов по всей территории Ливана.

В этот же день минздрав Ливана сообщил, что не менее 100 человек погибли, более 400 получили ранения в результате ударов, нанесённых израильскими ВВС по населённым пунктам в южной части страны.