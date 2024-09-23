Москва, 23 сентября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, это вызывает крайнюю озабоченность, заявил 23 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эскалацию конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла».

Omar Ashtawy/Global Look Press

«Безусловно, ситуация стремительно деградирует каждый день. Напряжённость растёт. Непредсказуемость растёт. Это предмет для нашей крайней озабоченности», — сказал он.

Ранее в этот же день армия обороны Израиля заявила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Утром 22 сентября «Хезболла» нанесла удар с помощью беспилотников по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан. Движение заявило, что это стало ответом на массовый подрыв пейджеров.

21 сентября израильские военно-воздушные силы наносили интенсивные удары по югу Ливана. Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы».

Глава минобороны Израиля Йоав Галант уточнил, ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.