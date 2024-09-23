Москва, 23 сентября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Бывший адвокат Эльман Пашаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской, обжаловал избрание ареста, сообщили 23 сентября в Московском гарнизонном военном суде.

Пресс-служба Пресненского суда

«Апелляционная жалоба Пашаева зарегистрирована в канцелярии суда», — сказали ТАСС в суде.

18 сентября Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал бывшего адвоката на два месяца. В СИЗО он останется до 15 ноября.

По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил супруга блогерши Алексея Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях.

Пашаева подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.