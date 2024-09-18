Москва, 18 сентября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«По ходатайству следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации бывшему адвокату Эльману Пашаеву <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024 года», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской.

Пашаева подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше ₽45 млн. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил супруга блогерши Алексея в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Блиновского признали потерпевшей стороной.