Курск, 23 сентября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Две украинские ракеты сбиты в Курской области, сообщил 23 июля глава региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», — написал он.

В этот же день в Минобороны России информировали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 35 беспилотников ВСУ, а также ракету ATACMS и три ракеты «Нептун».

Как передавало ИА Регнум, ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, сообщило 23 сентября Минобороны. В минувшие сутки были отражены две попытки противника прорваться через границу. Общие потери ВСУ на данном направлении превышают 16 тыс. человек.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому журналу The New Yorker заявил, что вторжение формирований ВСУ в Курскую область необходимо Киеву, чтобы показать, на что он готов пойти ради поддержки со стороны западных союзников.

Президент России Владимир Путин заявлял, что формирования ВСУ провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских сил в Донбассе. По словам главы государства, киевский режим не смог реализовать задуманное, а Вооружённые силы РФ продолжают освобождать территории в зоне спецоперации.