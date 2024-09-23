Вашингтон, 23 сентября, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Вторжение формирований Вооружённых сил Украины в Курскую область необходимо Киеву, чтобы показать, на что он готов пойти ради поддержки со стороны западных союзников. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в опубликованном 22 сентября интервью американскому журналу The New Yorker.

Christoph Soeder/Global Look Press

«Это показало нашим партнёрам, на что мы способны… Конечно, вы правы, задаваясь вопросом, является ли это успехом или неудачей. Пока рано судить», — указал он.

При этом Зеленский заявил, что его не волнует, станет ли вторжение «историческим» провалом или успехом.

По его словам, одна из причин также заключается в стремительном продвижении Вооружённых сил России на красноармейском (покровском) направлении.

«Нам было ясно, что Россия давит на нас на востоке», — признал глава киевского режима.

Зеленский добавил, что украинское командование рассчитывало, что вторжение в Курскую область замедлит наступление ВС России, однако в интервью The New Yorker он уклонился от прямого и однозначного ответа на вопрос, получилось ли реализовать задуманное.

Как передавало ИА Регнум, ранее аналитик Марк Епископос в материале для The American Conservative предположил, что глава киевского режима не может отдать приказ ВСУ отступить из Курской области, поскольку это будет расценено западными союзниками как личный провал Зеленского. Как отмечал американский журнал The National Interest, провал вторжения и последующие территориальные потери на востоке станут очередным серьёзным ударом по Зеленскому. Авторы материала напомнили, что первые два «удара» заключались в провале широко разрекламированного контрнаступления ВСУ в 2023 году и неудачах в зоне боевых действий зимой 2024 года.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что формирования ВСУ провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских сил в Донбассе. По словам главы государства, киевский режим не смог реализовать задуманное, а Вооружённые силы РФ продолжают освобождать территории в зоне спецоперации.