Москва, 23 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки сбили 35 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также ракету ATACMS и три ракеты «Нептун». Об этом 23 сентября на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Средствами противовоздушной обороны сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим в Минобороны доложили о поражении скоплений живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах в результате работы оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 сентября Минобороны РФ докладывало о сбитии беспилотников над Белгородской, Курской и Ростовской областями.

В ночь на 22 сентября российские военные обнаружили и уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами РФ. По данным Минобороны, четыре БПЛА сбили над территорией Ростовской области, два — в Курской области и по одному — в Белгородской, Воронежской и Астраханской областях. Ещё шесть дронов уничтожено над акваторией Азовского моря.